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Kaynak: AA

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyet sınavlarında usulsüzlük yapan bir şebekeyi takibe aldı. Sürücü belgesi almak isteyen kursiyerlerin yerine para karşılığında sınavlara giren kişileri tespit eden ekipler, düğmeye bastı.

"JOKER ADAYLAR" ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan resmi açıklamaya göre, düzenlenen eş zamanlı operasyonda "joker aday" olarak adlandırılan 5 zanlı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma karakolundaki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.