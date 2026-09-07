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Kaynak: İHA

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, halk sağlığını tehdit edebilecek güvensiz gıda ürünlerine karşı yürütülen denetimler hız kesmeden devam ediyor. Zabıta ekiplerinin şüpheli bir depoya düzenlediği operasyonda, piyasaya sürülmeye hazırlanan ve mevzuata aykırı olan yüzlerce kilo sade yağ ele geçirildi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın direktifleriyle kent genelinde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla saha çalışmalarını sıklaştıran Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan bir depoyu mercek altına aldı.

Depoda gerçekleştirilen detaylı incelemelerde, tüketici sağlığını doğrudan riske atabilecek koşullarda muhafaza edilen ürünler tespit edildi.

Üzerinde hiçbir etiket bilgisi bulunmayan ve güvenilirlik şartlarını taşımayan toplam 875 kilogram sade yağ. Ekipler, 45 adet 17,5 kilogramlık ve 13 adet 5 kilogramlık teneke kutuya el koydu. Ürünlerin mevzuata uygunsuzluğu tutanak altına alınarak, sorumlular hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Zabıta yetkilileri, vatandaşların sofralarına ulaşmadan engellenen bu tür ürünlere karşı kent genelindeki denetimlerin aralıksız ve tavizsiz bir şekilde sürdürüleceğinin altını çizdi.