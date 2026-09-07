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Kaynak: AA

Selahaddin Eyyübi Mahallesi'ndeki bir meskenden çevreye rahatsızlık verilmesi üzerine harekete geçen Ceylanpınar Belediyesi zabıta birimleri, adreste yaptıkları denetimle yapının tamamen çöp ev haline geldiğini belirledi. İlgili kurul kararı çerçevesinde iş makineleri ve temizlik personellerinin katılımıyla başlatılan operasyonda, uzun süredir biriktiği anlaşılan tonlarca atık mülkten arındırıldı.

Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından bölgede ve mülk içerisinde, vatandaş sağlığını tehdit edebilecek unsurların önüne geçmek amacıyla kapsamlı ilaçlama ve hijyen çalışmaları gerçekleştirildi.