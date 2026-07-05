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Kaynak: AA / DHA / İHA

Şanlıurfa'da boş arazide bulunan erkek cesedi paniğe neden oldu. Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, mahalledeki boş arazide hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde bulunan kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sonucunda hayatını kaybeden kişinin İran uyruklu 52 yaşındaki O.L. olduğu belirlendi.

CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından O.L'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğini ve ölüm nedenini ortaya çıkarmak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Otopsi sonucunun ardından olayın detaylarının netlik kazanması bekleniyor.