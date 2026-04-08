Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca, "Narkotik Suçlarla Mücadele" kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığı ve JASAT ekiplerince bir araç durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği ile araçta yapılan aramada 1 kilo skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.