Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde 20 yaşındaki Adem Dayık isimli kişi, henüz bilinmeyen nedenle uğradığı bıçaklı saldırıya uğradı. Dayık uğradığı saldırıda yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da bıçaklı saldırı: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda ağır yaralanan 20 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
