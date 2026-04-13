Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde 20 yaşındaki Adem Dayık isimli kişi, henüz bilinmeyen nedenle uğradığı bıçaklı saldırıya uğradı. Dayık uğradığı saldırıda yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.