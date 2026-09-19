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Kaynak: İHA

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavga can aldı.

Olay, kırsal Yaylatepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki ailenin fertleri arasında arazi meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tarafların silah kullandığı kavgada Baki Yıldırım ile Ahmet Ö. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki yaralı, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Baki Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ahmet Ö.’nün ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayın ardından bölgede inceleme başlatırken, kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.