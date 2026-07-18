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Kaynak: İHA

Şanlıurfa'da Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne bağlı Talat Demirören Araştırma İstasyonu'nun bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, gece saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale kara yolu üzerindeki Koruklu Kırsal Mahallesi'nde bulunan araştırma istasyonunda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bahçedeki çam ve palmiye ağaçları alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin araştırma istasyonundaki yapılara sıçramasını önledi.

Yangın söndürülürken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.