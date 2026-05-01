Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Haliliye ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce Haliliye'de yapılan operasyonda "dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.N. ile Karaköprü'de "göçmen kaçakçılığı" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.E. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.