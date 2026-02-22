Şanlıurfa’da farklı mahallelerde meydana gelen iki ayrı aile kavgası çok sayıda yaralanmayla sonuçlandı.

İlk olay, Yardımcı Mahallesi’nde gece saatlerinde yaşandı. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Bir uzman çavuş da yaralandı

Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafları güçlükle ayırırken, kavgayı ayırmaya çalışan bir uzman çavuşun da aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Diğer kavga Viranşehir'de

İkinci kavga ise Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Çocuklar arasında başlayan tartışmanın ailelerin de dahil olmasıyla büyüdüğü ve taşlı sopalı kavgaya dönüştüğü öğrenildi. Olayda 1’i ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Her iki olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldı.