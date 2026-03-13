Dicle Elektrik, Şanlıurfa genelinde yürütülen çalışmalarda bir haftada toplam 946 kaçak elektrik kullanımı tespit edildi.

Şirketten yapılan açıklamada; Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan 6 ilde kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, abonelerine güvenli ve kayıpsız enerji sağlamak için kaçak elektrikle mücadele etmeye devam ediyor.

Teknolojik imkanların etkin şekilde kullanıldığı denetimlerde, özellikle enerji kaybının arttığı bölgelerde yapay zeka destekli analizler ve dron kontrolleri devreye alındı.

Bu kapsamda Şanlıurfa genelinde yürütülen çalışmalarda bir haftada toplam 946 kaçak elektrik kullanımı belirlendi.