Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik yürüttüğü saha ve takip çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, yakıt hırsızlığı suçundan hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan bir firarinin peşine düştü.

ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

"Sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında hırsızlık" suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.H.S. isimli şahsın bulunduğu adresi tespit eden jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, jandarma karakolundaki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.