Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A., Karaköprü ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'da 8 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A., Karaköprü ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şanlıurfa'da hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A., Karaköprü ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
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