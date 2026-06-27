Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A., Karaköprü ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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