Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı takibe aldı.

Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 5 milyon 500 bin Türk Lirası olan 43 bin paket gümrük kaçağı sigara ile bin 440 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayda 3 şahıs gözaltına alındı.