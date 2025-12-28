Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı takibe aldı.
Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 5 milyon 500 bin Türk Lirası olan 43 bin paket gümrük kaçağı sigara ile bin 440 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayda 3 şahıs gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da 5 buçuk milyonluk kaçak sigara operasyonu
Şanlıurfa’da polis ekiplerinin durdurduğu bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 5 milyon 500 bin lirayı bulan 43 bin paket kaçak sigara ile bin 440 adet elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İHA