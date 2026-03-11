Şanlıurfa’da jandarma ekiplerince yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Yasa Dışı ve Ruhsatsız Silahlanmayla Mücadele" kapsamında Siverek, Haliliye ve Akçakale ilçelerinde çalışma yürütüldü. İlçe jandarma komutanlıkları ekiplerince ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet şarjör ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.