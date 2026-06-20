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Kaynak: İHA

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, 3 parça halinde toplam 2 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" ile "nakletme" suçlarından gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.