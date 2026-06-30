Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre 17 yaşındaki F.K., bilinmeyen bir gerekçeyle komşularının 11 yaşındaki çocuğu İbrahim Halil A.’ya sopa ile saldırdı.

Başına aldığı sert darbe sonucu yere yığılan küçük çocuk, dakikalarca darbedilmeye devam etti. Durumu fark eden yakınları, yaralı çocuğu kendi imkanlarıyla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı. Başında ve ayaklarında derin yaralar ile morluklar oluşan İbrahim Halil A.’nın acil servisteki tedavisi devam ediyor.

Çocuklarının kendisinden yaşça büyük bir kişi tarafından şiddete maruz kaldığını belirten aile, hastaneden darp raporu alarak komşularından şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.