Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerce düzenlenen iki ayrı operasyonda, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun Dağyanı mevkiindeki bir iş yeri ile araçta arama yapıldı. Aramalarda, piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon TL olduğu değerlendirilen 27 bin paket ısıtılmış tütün mamulü, 11 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara, bin 350 elektronik sigara ve 18 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa’da 10 milyonluk kaçakçılık operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Şanlıurfa’da iş yeri ve araca düzenlenen iki ayrı operasyonda yaklaşık 10 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi. Aramalarda binlerce paket tütün mamulü ve sigaranın yanı sıra elektronik sigara ile cep telefonları bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerce düzenlenen iki ayrı operasyonda, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun Dağyanı mevkiindeki bir iş yeri ile araçta arama yapıldı. Aramalarda, piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon TL olduğu değerlendirilen 27 bin paket ısıtılmış tütün mamulü, 11 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara, bin 350 elektronik sigara ve 18 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.