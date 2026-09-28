Kaynak: İHA

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerce düzenlenen iki ayrı operasyonda, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun Dağyanı mevkiindeki bir iş yeri ile araçta arama yapıldı. Aramalarda, piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon TL olduğu değerlendirilen 27 bin paket ısıtılmış tütün mamulü, 11 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara, bin 350 elektronik sigara ve 18 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.