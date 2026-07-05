Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 45 dereceyi gösterirken, bunaltıcı sıcaklardan kaçınmak isteyen vatandaşlar parklar ile ağaçların gölgesinde vakit geçirmeyi tercih etti.

Gaziantep'te de sıcak hava etkisini hissettirdi. Kentte termometreler 33 dereceyi gösterirken, vatandaşlar Milli Egemenlik Bulvarı üzerindeki Kavaklık Parkı ve Festival Parkı'nda gölge alanlara sığındı. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle cadde ve sokaklarda yoğunluk azalırken, bazı çocuklar ise parklardaki çim sulama fıskiyelerinin altında oynayarak serinlemeye çalıştı.