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Kaynak: Haber Merkezi

Şanlıurfa’da Taş Tepeler Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen araştırmalar, yaklaşık 11 bin yıl önceki toplulukların yaşamına ilişkin yeni veriler sağlıyor. Sayburç’ta yaşayan köylülerin evlerini ve bahçelerini çevreleyen duvarlarda değerlendirdiği taşların tarihî nitelik taşıdığının anlaşılması, 2021 yılında arkeolojik incelemelerin başlamasını sağladı.

Sahada yürütülen çalışmalar sonucunda T biçiminde anıtsal taşlar, yerleşim alanları, taş dizilimleri ve toplu kullanıma ayrılmış yapılar belirlendi.

HAYVANLAR ARASINDAKİ İNSAN FİGÜRLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Antiquity dergisinde yayımlanan bilimsel çalışmada, araştırmalar sırasında bulunan yaklaşık 3,7 metrelik kabartmalı oturma platformu, alanın en dikkat çekici eserlerinden biri olarak öne çıktı.

Ortak kullanıma açık bir yapının iç bölümünde bulunan taş platformun yüzeyinde, leoparlar ve bir boğa arasında betimlenen insan figürleri yer alıyor.

Araştırmayı yöneten Arkeolog Eylem Özdoğan, tasvirlerin ayrı ayrı ele alınabilecek görüntülerden oluşmadığını belirterek bunların bir anlatıyı veya törensel uygulamayı yansıtan tek bir kompozisyon niteliği taşıdığını açıkladı.

Bulunan kompozisyon, Yakın Doğu’da keşfedilmiş ayrıntılı Neolitik dönem tasvirleri arasında yerini aldı.

YERLEŞİMİN GEÇMİŞİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Sayburç’ta gün ışığına çıkarılan tahıl öğütme araçları, yontularak biçimlendirilmiş taş gereçler, hayvanlara ait kemikler ve yapı izleri, dönemin insanlarının nasıl beslendiği ve toplumsal yaşamlarını nasıl düzenlediği konusunda bilgi veriyor.

Göbeklitepe ve Karahantepe’yle aynı tarihsel evreye ait olan yerleşimde, hem köyün altında kalan alanlarda hem de çevresinde arkeolojik incelemeler devam ediyor.