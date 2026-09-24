Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 10.40'ta merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Pınarbaşı Mahallesi olan 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Şanlıurfa sallandı halk sokağa döküldü... İşte deprem ve panik anları
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem; Adıyaman ve Mardin başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildi. Sarsıntı nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, tedbir amacıyla Şanlıurfa il genelinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.Kaynak: DHA / İHA
Yer yüzeyine 7,39 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki birçok yerleşim yerinde güçlü şekilde hissedildi.
ÇEVRE İLLERDE PANİK VE DIŞARI KAÇIŞLAR YAŞANDI
Sarsıntının şiddetle hissedildiği Adıyaman ile Mardin’in Nusaybin ilçesinde vatandaşlar binalardan çıkarak sokaklarda beklemeye başladı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ev ve iş yerlerindeki eşyaların sallandığı, insanların panikle güvenli alanlara yöneldiği görüldü.
İlk belirlemelere göre bölgede herhangi bir can kaybı ya da yıkım tespit edilmezken, AFAD ve kolluk kuvvetlerinin sahadaki tarama çalışmaları titizlikle devam ediyor.
VALİLİK TEDBİR AMACIYLA OKULLARI TATİL ETTİ
Gelişmeler üzerine açıklama yapan Şanlıurfa Vali Hasan Şıldak, saha taramalarında olumsuz bir duruma rastlanmadığını ifade etti.
Tedbir amaçlı alınan kararı sosyal medya hesabından duyuran Vali Şıldak, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında, kreşlerde ve gündüz bakımevlerinde 24 Eylül 2026 Perşembe günü eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
Depremin etkisi ile panikleyen halk sokaklara döküldü.
İşte deprem anından kareler ve panikle sokağa çıkan vatandaşların görüntüleri...