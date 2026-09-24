Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Şanlıurfa sallandı halk sokağa döküldü... İşte deprem ve panik anları

Şanlıurfa sallandı halk sokağa döküldü... İşte deprem ve panik anları

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem; Adıyaman ve Mardin başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildi. Sarsıntı nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, tedbir amacıyla Şanlıurfa il genelinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Kaynak: DHA / İHA
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Şanlıurfa sallandı halk sokağa döküldü... İşte deprem ve panik anları - Resim: 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 10.40'ta merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Pınarbaşı Mahallesi olan 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Şanlıurfa sallandı halk sokağa döküldü... İşte deprem ve panik anları - Resim: 2

Yer yüzeyine 7,39 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki birçok yerleşim yerinde güçlü şekilde hissedildi.

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Şanlıurfa sallandı halk sokağa döküldü... İşte deprem ve panik anları - Resim: 3

ÇEVRE İLLERDE PANİK VE DIŞARI KAÇIŞLAR YAŞANDI

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Şanlıurfa sallandı halk sokağa döküldü... İşte deprem ve panik anları - Resim: 4

Sarsıntının şiddetle hissedildiği Adıyaman ile Mardin’in Nusaybin ilçesinde vatandaşlar binalardan çıkarak sokaklarda beklemeye başladı.

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Şanlıurfa sallandı halk sokağa döküldü... İşte deprem ve panik anları - Resim: 5

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ev ve iş yerlerindeki eşyaların sallandığı, insanların panikle güvenli alanlara yöneldiği görüldü.

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Şanlıurfa sallandı halk sokağa döküldü... İşte deprem ve panik anları - Resim: 6

İlk belirlemelere göre bölgede herhangi bir can kaybı ya da yıkım tespit edilmezken, AFAD ve kolluk kuvvetlerinin sahadaki tarama çalışmaları titizlikle devam ediyor.

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Şanlıurfa sallandı halk sokağa döküldü... İşte deprem ve panik anları - Resim: 7

VALİLİK TEDBİR AMACIYLA OKULLARI TATİL ETTİ

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Şanlıurfa sallandı halk sokağa döküldü... İşte deprem ve panik anları - Resim: 8

Gelişmeler üzerine açıklama yapan Şanlıurfa Vali Hasan Şıldak, saha taramalarında olumsuz bir duruma rastlanmadığını ifade etti.

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Şanlıurfa sallandı halk sokağa döküldü... İşte deprem ve panik anları - Resim: 9

Tedbir amaçlı alınan kararı sosyal medya hesabından duyuran Vali Şıldak, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında, kreşlerde ve gündüz bakımevlerinde 24 Eylül 2026 Perşembe günü eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.

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Şanlıurfa sallandı halk sokağa döküldü... İşte deprem ve panik anları - Resim: 10

HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

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Şanlıurfa sallandı halk sokağa döküldü... İşte deprem ve panik anları - Resim: 11

Depremin etkisi ile panikleyen halk sokaklara döküldü.

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Şanlıurfa sallandı halk sokağa döküldü... İşte deprem ve panik anları - Resim: 12

İşte deprem anından kareler ve panikle sokağa çıkan vatandaşların görüntüleri...

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Şanlıurfa sallandı halk sokağa döküldü... İşte deprem ve panik anları - Resim: 13
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Şanlıurfa sallandı halk sokağa döküldü... İşte deprem ve panik anları - Resim: 14
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Şanlıurfa sallandı halk sokağa döküldü... İşte deprem ve panik anları - Resim: 15
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Şanlıurfa sallandı halk sokağa döküldü... İşte deprem ve panik anları - Resim: 16
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Şanlıurfa sallandı halk sokağa döküldü... İşte deprem ve panik anları - Resim: 17
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Şanlıurfa sallandı halk sokağa döküldü... İşte deprem ve panik anları - Resim: 18
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Şanlıurfa sallandı halk sokağa döküldü... İşte deprem ve panik anları - Resim: 19
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Şanlıurfa sallandı halk sokağa döküldü... İşte deprem ve panik anları - Resim: 20
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Şanlıurfa sallandı halk sokağa döküldü... İşte deprem ve panik anları - Resim: 21
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