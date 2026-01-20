İki kent arasındaki işbirliğini resmileştiren anlaşma, kültürden turizme, eğitimden yerel kalkınmaya uzanan geniş bir yelpazede ortak çalışmaları hedefliyor.

İmza töreni Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirildi. Törene Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Pitești Belediye Başkanı Cristian Gentea, Pitești Belediyesi Meclis Üyeleri Tiberiu Gabriel Irima ve Dumitru Tudosoiu, eski Türkiye-Romanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Nicolae Georgescu, Pitești Filarmoni Müdürü Gabriel Nița, Pitești Belediyesi Direktörü Danuț Mihail Teodorescu ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Elif Esra Önal katıldı.

Başkan Gülpınar törende yaptığı konuşmada, Şanlıurfa’nın insanlık tarihinin en eski yerleşim merkezlerinden biri olduğunu hatırlatarak, protokolün iki şehir arasında kalıcı bir dostluk köprüsü oluşturacağını belirtti. Gülpınar, anlaşmanın sembolik bir belge olmanın ötesinde, kültür, turizm, gençlik, eğitim, sosyal projeler ve yerel kalkınma alanlarında somut ve uzun vadeli işbirliklerine zemin hazırlayacağını vurguladı.

Pitești Belediye Başkanı Cristian Gentea ise Şanlıurfa ile kardeş şehir olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, protokolün iki kent arasındaki dostluk ve dayanışmayı daha da güçlendireceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Gülpınar ve Gentea, Kardeş Şehir Protokolü’nü imzaladı. Törenin sonunda Gentea, Gülpınar’a Romanya temsilcisi FC Argeș Pitești futbol formasını hediye ederken, Gülpınar da Gentea’ya mırra takımı takdim etti.