Şanlıurfa merkezli 8 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheliden 18'i tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Geçen hafta Şanlıurfa merkezli olmak üzere Ankara, İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, Aydın, Samsun ve İzmir’de belirlenen 39 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyonlar, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlendi.

Baskınlarda gözaltına alınan 36 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.