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Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. "Nitelikli yağma", "kasten yaralama", "tehdit ve hakaret" suçlarına karıştığı tespit edilen organize suç şebekesine yönelik Şanlıurfa, İstanbul, Gaziantep ve Muğla'da belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi.

Emniyet güçlerinin 4 ilde gerçekleştirdiği koordineli operasyonlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandıkları adreslerde yapılan aramalarda; 8 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 27 adet fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan 21 zanlı adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığında sorgulanan şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan sanıklardan 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.