Şanlıurfa Ceylanpınar ile Mardin’in Kızıltepe ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda kaza meydana geldi.
06 ZK 798 plakalı otomobil, Kızıltepe’den Ceylanpınar yönüne ilerlerken sürücüsü Şeyhmus A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Araçtaki sürücü Şeyhmus A. ile yolcu Mahmut C. yaralandı. Alev alan otomobildeki yaralılar, yoldan geçen sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip yangını kontrol altına alırken, bu sırada çevredekiler de otomobildeki yüklü miktardaki parayı alevlerin arasından kurtarmaya çalıştı.
Araçtan çıkarılan ve kısmen yanan paralar söndürülüp muhafaza altına alındı. Yangında otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, büyük bölümü zarar gören paralar ise jandarma ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.