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Kaynak: AA

SANKO Holding’in tekstil sektöründeki öncü şirketlerinden SANKO Tekstil, liderlik kadrosunu üst düzey bir atamayla güçlendirdi. Şirketin CEO’luk görevine 1 Haziran 2026 tarihi itibarıyla H. Hakan Şahin atandı.

Uluslararası pazarlarda farklı sektörlerde geniş liderlik deneyimine sahip olan H. Hakan Şahin, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Ardından Michigan Üniversitesi’nde MBA derecesi aldı.

Profesyonel kariyerine Procter & Gamble’da başlayan Şahin, Avrupa’da altı farklı ülkede üretim, tedarik zinciri, küresel kategori planlaması ve satış gibi kritik alanlarda 15 yıl boyunca üst düzey görevler üstlendi.

Şahin, kariyerinin devamında Eczacıbaşı Yapı Grubu’nda Avrupa’daki satın almaların entegrasyonu ve Hindistan pazarına giriş süreçlerine liderlik etti. Daha sonra McKinsey & Company’de yönetim danışmanı olarak görev alarak farklı sektörlerde stratejik dönüşüm ve büyüme projelerini yönetti.

2013-2021 yılları arasında Nobel İlaç’ta Yönetim Kurulu Üyeliği ve CEO’luk görevlerini üstlenen Şahin, son olarak Biofarma İlaç’ın CEO’su olarak görev yapıyordu.

Yeni görevi kapsamında H. Hakan Şahin, SANKO Tekstil’in köklü üretim gücü ve yenilikçi yapısını küresel pazarlarda daha ileri taşımaya odaklanacak.

SANKO TEKSTİL HAKKINDA

Temelleri 1904 yılında Gaziantep’te atılan SANKO Tekstil, pamuk ipliği, örgü kumaş, denim ve havlu başta olmak üzere tekstilin birçok alanında faaliyet gösteriyor.

Şirket; premium denim ve dokuma kumaş alanında sektör liderleri arasında gösterilen ISKO, yüksek kaliteli ev tekstili ürünleri sunan SANKO Havlu ve uluslararası markalara hizmet veren üretim operasyonlarını aynı çatı altında buluşturuyor.

Elyaftan nihai ürüne uzanan entegre üretim yapısı, güçlü Ar-Ge ve inovasyon kabiliyeti ile dikkat çeken SANKO Tekstil, sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımı ve döngüsel ekonomi alanındaki teknolojileriyle sektör dönüşümünde önemli rol oynuyor.

Bağımsız kuruluşlar tarafından doğrulanan sürdürülebilirlik performansı ve Çevresel Ürün Beyanı (EPD) belgeli ürünleriyle öne çıkan şirket, 60’tan fazla ülkeye uzanan ağıyla küresel ölçekte faaliyetlerini sürdürüyor.