Bir gencin yetişmesi aile, okul, devlet ve toplumun yıllarca yaptığı büyük bir yatırımdır. Bir genç yetiştirmek bir fabrika kurmaya benzer. Bu hazır beyni başka ülkelere beyin göçü yoluyla vermiş oluyoruz.

Ne yapmamız gerekir?

Eğitim sistemini ideolojik baskılardan çıkarmak gerekir. Kurumsal, batı tipi bir eğitim sistemine dönmemiz gerekir. Yüksek öğretimi popülist kaygılar dışında yeniden planlamak gerekir.

Üniversiteleri tek düze YÖK sisteminden çıkarmak ve yönetim ve bilimsel çalışma özerkliği vermek gerekir.

Türkiye de eğitim planlaması yapmak, ara eleman ve teknisyen liselerini düzenlemek, Yükseköğretimde işgücü planlaması yapmak ve fakülteleri bu ihtiyaca göre organize etmek gerekir.

Liyakati güçlendirmek gerekir. Gençler en çok “emeğimin karşılığını alabilecek miyim?” diye bakar. İşe alımda, akademide, kamuda ve özel sektörde liyakat esas alınmalıdır.

Eğitilmiş beyinleri tutamazsak, teknoloji çağını da kaçıracağız.