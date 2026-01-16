Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tom Barrack'ı kabul etti. Zirvede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı. Görüşmedeki oturma düzeni, gündem maddelerinin önüne geçti. Barrack tıpkı bir devlet başkanı gibi ortada otururken heyetler Barrack'ın önünde sağ ve sola dizildi. Bu fotoğraf karesi MSB'nin resmi hesaplarında da paylaşılınca tepkiler gecikmedi.

"O MAKAM SİZİN DEĞİL MİLLETİN"

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, devlet adabı ve protokol düzeni hatırlatması yaparak, "Bu nasıl bir oturma düzeni Sayın Bakan? Kim kimi kabul etti? Devlet adabı, kültürü, protokol düzeni hakkında hiç mi bilginiz yok? Temsil ettiğiniz makam sizin değil Aziz Türk Milleti’nin, unutmayın!" ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ TAYYAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

AKP eski milletvekili Şamil Tayyar da oturma düzenine tepki gösterdi. Tayyar, "Büyükelçi, sanki cumhurbaşkanı veya başbakan gibi bizim heyeti kabul etmiş!" dedi.

GAZETECİ ERDEM ATAY: BU ONURLA OYNAMAKTIR

Oturma düzenine tepki gösterenler arasında Erdem Atay da vardı. Atay, "Bu devletin onuruyla oynanmasına izin verenleri affetmeyin!" dedi.