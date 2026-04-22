Rize’nin Hemşin ilçesi, doğa olaylarının gölgesinde mucizevi bir kurtuluşa sahne oldu. Kantarlı köyünde ulaşımı engelleyen toprak yığınlarını temizlemek için kolları sıvayan İl Özel İdaresi ekipleri, çalışmanın tam ortasında ikinci bir felaketle burun buruna geldi.

YAMAÇ BİR ANDA HAREKETLENDİ

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen heyelanın izlerini silmek ve köy yolunu yeniden trafiğe açmak için bölgeye giden iş makinesi operatörü, tonlarca ağırlığındaki iş makinesiyle yamaçta çalışırken toprak aniden yeniden hareketlenmeye başladı. Yukarıdan kopan dev kütle, çalışılan noktanın hemen üzerine doğru hızla ilerledi.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA SOĞUKKANLI MANEVRA

Tehlikeyi saniyeler öncesinden sezen operatör, büyük bir profesyonellik sergileyerek makinesini hızla geri vitese taktı. Toprak yığını iş makinesinin saniyeler önce bulunduğu noktayı tamamen yutarken, operatörün geri manevrası sayesinde facianın eşiğinden dönüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması tek teselli oldu. Yol açma çalışmalarını izleyen köylüler, dehşet anlarını cep telefonlarıyla saniye saniye kaydetti.