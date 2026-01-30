Yeniçağ Gazetesi
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
Saniyeler içinde donan zaman… El ele ölenlerin sırrı

Saniyeler içinde donan zaman… El ele ölenlerin sırrı

Mohenco-daro iskeletlerinde saptanan yüksek radyasyon seviyesi, antik kentin binlerce yıl önce ani bir nükleer patlamayla yok olduğu ihtimalini doğurdu. Sokak ortasında el ele ölen insanların kalıntıları, felaketin saniyeler içinde gerçekleştiğini kanıtladı.

Sena Altuntaş Sena Altuntaş
Pakistan’daki İndus Vadisi’nin en gelişmiş yerleşkesi olan Mohenco-daro’da bulunan iskeletlerdeki yüksek radyasyon oranı, kentin binlerce yıl önce ani bir termal patlamayla yok olduğu iddialarını güçlendirdi.

Arkeolojik bulgular, kurbanların sokak ortasında ve günlük uğraşları sırasında bir anda hayatlarını kaybettiklerini ortaya koydu.

Pakistan'ın Sind eyaletinde yer alan ve M.Ö. 2500 dolaylarında inşa edilen antik metropol Mohenco-daro, arkeoloji dünyasını sarsan bir gizemle yeniden gündeme geldi.

Halk arasında "Ölü Adamlar Tepesi" olarak bilinen bölgede yapılan incelemeler, kentin sadece bir çöküşle değil, kaynağı belirlenemeyen devasa bir enerji açığa çıkışıyla haritadan silindiğini gösterdi.

ANİDEN DURAN HAYATLAR VE RADYOAKTİF KEMİKLER

Bölgede gerçekleştirilen kazılarda, evlerin içinde ve sokaklarda dağınık halde bulunan iskeletlerin durumu, felaketin saniyeler içinde gerçekleştiğini kanıtladı.

Bazı iskeletlerin sokak ortasında el ele tutuşurken bulunduğu, bir kısmının ise günlük işlerini yaparken aniden yere yığıldığı tespit edildi. Geleneksel savaşlarda görülen kılıç veya mızrak yarası gibi fiziksel darbe izlerine rastlanmaması, ölümü "görünmez bir gücün" getirdiği şüphesini doğurdu.

İngiliz-İtalyan araştırmacı David Davenport ve İtalyan arkeolog Enrico Vincenti, bölgedeki toprak ve iskeletler üzerinde yaptıkları analizlerde, Hiroşima ve Nagazaki'deki değerlere benzer oranda radyoaktivite saptadıklarını ifade ettiler.

Davenport, kentin merkez üssünde bulunan taşların ve çanak çömleklerin yaklaşık 1500°C sıcaklığa maruz kalarak camlaştığını (vitrifikasyon), bunun da ancak nükleer bir patlama veya muazzam bir atmosferik patlama ile mümkün olabileceğini savundu.

"CAMLAŞMIŞ ŞEHİR" VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Antik metinlerde geçen "gökten gelen ateş" tasvirlerini inceleyen araştırmacılar, Mohenco-daro’daki yıkımın doğal bir afetle açıklanmasının güç olduğunu belirttiler.

New York City College’dan teorik fizikçi Dr. Michio Kaku, bu tip antik yerleşimlerde görülen vitrifikasyon olaylarının sıklıkla meteor patlamalarıyla ilişkilendirildiğini, ancak Mohenco-daro'daki radyasyon miktarının bu teoriyi de zorladığını dile getirdi.

Antik teknoloji araştırmacısı ve yazar David Hatcher Childress, bölgedeki iskeletlerin binlerce yıl geçmesine rağmen radyoaktif bozulma göstermesini, insanlık tarihindeki açıklanamayan teknolojik anomalilerden biri olarak tanımladı.

Childress, kentin merkezindeki erimiş yapıların, ısının sadece bir noktadan dairesel olarak yayıldığını gösterdiğini vurguladı.

TARİHİN EN ESKİ ATOMİK SIRRI MI?

Geleneksel arkeoloji, kentin İndus Nehri'nin yatak değiştirmesi veya istila nedeniyle terk edildiğini savunsa da, radyoaktif iskeletler ve erimiş tuğlalar bu tezi zayıflattı.

Bilim insanları, 4.600 yıl önce yaşanan bu olayın bir kozmik hava patlaması mı yoksa henüz keşfedilmemiş bir antik teknoloji mi olduğu sorusunu yanıtlamak için yeni nesil izotop analizlerine odaklandıklarını belirttiler.

