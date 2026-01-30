Saniyeler içinde donan zaman… El ele ölenlerin sırrı

Pakistan’daki İndus Vadisi’nin en gelişmiş yerleşkesi olan Mohenco-daro’da bulunan iskeletlerdeki yüksek radyasyon oranı, kentin binlerce yıl önce ani bir termal patlamayla yok olduğu iddialarını güçlendirdi.
Arkeolojik bulgular, kurbanların sokak ortasında ve günlük uğraşları sırasında bir anda hayatlarını kaybettiklerini ortaya koydu.
Pakistan'ın Sind eyaletinde yer alan ve M.Ö. 2500 dolaylarında inşa edilen antik metropol Mohenco-daro, arkeoloji dünyasını sarsan bir gizemle yeniden gündeme geldi.