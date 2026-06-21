Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

1 Haziran Pazartesi ve 9 Haziran Salı günü Beyoğlu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki motosikletlerin üzerinde bulunan kasklar kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.

Hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Polis ekipleri şüphelinin A.Y.D. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalarda şüpheli A.Y.D., 13 Haziran Cumartesi günü Çukur Mahallesi’nde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y.D., 'Açıktan hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.