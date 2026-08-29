Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Saniye saniye dehşet: Tamir edilen lastik bomba gibi patladı: Havaya uçtu

Saniye saniye dehşet: Tamir edilen lastik bomba gibi patladı: Havaya uçtu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde tamir sırasında aniden patlayan otomobil lastiği dehşet saçtı. İşçinin savrulduğu o tehlikeli anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: DHA
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Saniye saniye dehşet: Tamir edilen lastik bomba gibi patladı: Havaya uçtu - Resim: 1

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde otomobilin lastiği, tamir sırasında aniden patladı. Tamiri yapan işçi ölümden dönerken, o anlar, iş yeri kamerasına yansıdı.

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Saniye saniye dehşet: Tamir edilen lastik bomba gibi patladı: Havaya uçtu - Resim: 2

Kırıkçalı Mahallesi'ndeki bir lastik tamircisinde meydana geldi. Bir işçinin tamir ederken şişirmeye çalıştığı lastik aniden patladı. Patlamayla birlikte savrulan tamirci, şans eseri yara almazken, o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Saniye saniye dehşet: Tamir edilen lastik bomba gibi patladı: Havaya uçtu - Resim: 3

İş yeri sahibi İbrahim Göğebakan, olayda yaralananın olmadığını belirterek, “35 yıldır bu sektörün içerisindeyim, ilk defa böylesi bir kaza başımıza geldi.

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Saniye saniye dehşet: Tamir edilen lastik bomba gibi patladı: Havaya uçtu - Resim: 4

Çok korktuk ama çok şükür elamanımızda ve bizlerde bir şey yok. Bir anı oldu. Allah’ım bir daha yaşatmasın. Bu sektörde çalışan esnaf arkadaşlara söylüyorum lütfen dikkatli olalım, sağlımız bizim için her şeyden önemlidir” dedi.

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Saniye saniye dehşet: Tamir edilen lastik bomba gibi patladı: Havaya uçtu - Resim: 5
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Saniye saniye dehşet: Tamir edilen lastik bomba gibi patladı: Havaya uçtu - Resim: 6
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Saniye saniye dehşet: Tamir edilen lastik bomba gibi patladı: Havaya uçtu - Resim: 7
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