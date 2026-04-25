Diyarbakır'da Dicle Adliyesi'nde hem Sulh Hukuk hem de Asliye Ceza Mahkemesinde görevli olan hakim K.Ş, verdiği kararlara gerekçe yazmadı. Dosyalar, itiraz merci olan Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından bozularak geri gönderildi, kendisine de orta ve zayıf notlar verildi.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU

Bu durumun devam etmesi üzerine Hakimler Savcılar Kurulu da müfettiş görevlendirdi. İncelemede K.Ş’nin verdiği kararların gerekçesini yazmadığı için görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle soruşturma izni verildi.

'HENÜZ BİRİNCİ YILIMDI' DEDİ

Hakkında Ağır Ceza Mahkemesine dava açılan hakim savunmasında şunları söyledi:

“Hem Sulh Hukuk, hem de Asliye Ceza Mahkemesinde görevli bir hakimim. İşlerin yüzde 92'sini yapan bir hakimim, Asliye ceza mahkemesinde birtakım dosyalarda gerekçe şablonu kullanılıyordu, CMK’nın belirlediği usule göre olması gerekiyordu. Ancak benim verdiğim kararlarım bu usule uygun değil, ben hata yaptım kabul ediyorum.

Şablonu kullanmadığım dosyalar oldu, ancak dosyaların hepsini inceledim, esasına girdim ama gerekçe konusunda ise CMK'nun belirlediği kritelere uygun davranmadım. Dosyalarım bir üst mahkeme tarafından incelenirken bana orta ve zayıf notlar verildi.

Yaşça büyük olabilirim ancak meslekte henüz birinci yılımdı, o nedenle soracak ve danışacak kimsem de yoktu. Bazı konularda bilgim eksikti, bende hem bilgi eksikliğinden hem de istişare etmek için Bölge Adliye Mahkemesine gittim Gece gündüz çalıştım, hafta sonları bile adliyeye gittim. Polisler buna şahittir.

Dosyaları incelemediğim iddia ediliyor, Aralık ile Mayıs arasındaki bazı dosyaları inceleyemediğim doğrudur. Ama Sulh Hukuk'ta yüzde 92 oranda karar vermiş biriyim, eğer ben dosyaları incelemeyip atacak olsaydım Sulh Hukuk Mahkemesinde de aynısını yapardım.

İdari soruşturma geçirdim, başıma gelmeyen kalmadı, terfilerden geri bırakıldım. Dicle'de yaptığım 10 tercih dışında tercih dışı atandım. Diyarbakır Paris ise Dicle Habur'dur, yoğun bir mahkemedir, ben çalıştığımı düşünüyorum ancak hatalar yaptığım da ortadadır, suçlamaları kabul etmiyorum."

BAŞKANLAR TANIK OLARAK DİNLENDİ

Bölge İstinaf Mahkemesinde daire başkanları da zayıf not verdikleri hakim K.Ş ile ilgili tanık olarak dinlendi. Başkanlar da, gerekçeli karar yazmadığı için kendisine düşük not verdiklerini, hatta kendisini arayıp şablon karar verilmesi için kendilerine uğramasını istediklerini, ancak gelmediğini belirttiler.

"BANA BİR DAHA DOSYA GETİRME"

Tanık olarak ifadesi alınan zabıt katibi ve mübaşir de, “Hakim bey gerekçe yazmıyordu. İstinaf kararlarımı bozuyor bende bundan sonra karar vermem” dediğini ve aynı günün akşamında kendisine “Bundan sonra karar vermeyeceğim” diye mesaj attığını belirttiler. Sanık hakimin odasına giren mübaşire de, “Dosyaları kaleme götür, bundan sonra bana dosya getirme, dosyaları incelemeyeceğim bir daha getirme” dediğini söyledi.

ARA KARAR VERMEDİ

HSK Başmüfettişliğinin raporuna göre, sanık hakimin 234 dava dosyasının duruşmasını herhangi bir ara karar kurmadan, celse erteleme sebepleri belirtilmeden dosyaları ertelediği ifade edildi. 609 dosyanın duruşmasını 154 günden 315 güne varan sürelerle ertelediği belirlenen raporda, karara bağladığı 138 adet dosyanın yargılamasının bitirildiği son celselerine ait duruşma tutanaklarına hüküm yazmadığı, tanzim ettiği 128 adet gerekçeli kararda, hükme esas alman ve reddedilen delilleri değerlendirip tartışmadığı, bazı dosyalarda yeterli, bazı dosyalarda ise hiçbir gerekçeye yer vermediği, karara bağladığı dosyalardan 20’sinin istinaf mahkemesince bozma ve geri iade kararı verildiğine dikkat çekildi. 25 dosyayla ilgili istinaf mahkemesinin HAGB kararlarını kaldırmasına tepki olarak dosyaları yeni esasa kaydettikten sonra ilk duruşma tarihlerini 210 gün ile 279 güne varan sürelerle ertelediği ifade edildi.

DAVALARI BİR TÜRLÜ BİTİRMEDİ

Mahkeme heyeti, davaların en az giderle, mümkün olan süratle sonuçlandırılmasının yargının temel görevi olduğunu belirterek, herkesin adil yargılanma hakkına sahip olduğunun altını çizdi. Yargılamaların açık, kararların ise gerekçeli olması gerektiğini kaydeden mahkeme, sanık hakimin görev yaptığı Dicle adliyesinde yargılamasını yaptığı 234 dosyanın ara karar kurmadan, celse erteleme sebeplerini belirtmeden ertelediğini, bildirdi. Mahkeme, 609 dosyanın duruşmasını 154 günden 315 güne varan sürelerle ertelediği, 138 dosyanın yargılamasının bitirildiği son duruşma tutanaklarına hüküm yazmadığı, 128 adet gerekçeli kararda hükme esas alınan delilleri değerlendirip tartışmadığı gibi bazı dosyalarda hiçbir gerekçe yazmadığına kanaat getirdi.

MAKUL OLMAYAN SÜRELERLE DURUŞMALARI ERTELEMİŞ

Gerekçe konusunda CMK'nın belirlediği kriterlere uygun davranmadığını ifade eden mahkeme, sanığın iş bölümü gereği kendisine tevdi edilen dosyaları takip etmek, gereğini yapmak, en kısa sürede sonuçlandırmakla yükümlü olduğunu, duruşmada ara karar kurmadan dosyaları makul olmayan uzun sürelerle ertelediği, duruşma tutanaklarına hüküm yazmadığına dikkat çekildi. Sanık hakimin görevinin gereğini yapmakta kasıtlı olarak ihmal ve gecikme gösterdiğinin tartışmasız olduğunu belirten mahkeme, görevinin gereklerine aykırı davrandığını, ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunun sabit olduğuna kanaat getirdi.

ÜST SINIRDAN CEZA ALDI

Suçun işleniş biçimi, failin kastının yoğunluğu, göz önüne alınarak teşdiden üst sınırdan cezalandırılmasına karar verildi. Sanığın daha önce kasıtlı suçtan mahkum olmaması, yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarından yeniden suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğu için görevi kötüye kullanmaktan önce 10 ay hapisle cezalandırdı. Mahkeme sanığın değişik zamanlarda birden fazla zincirleme biçimde bu suçu işlediği için cezası 17 ay 15 güne çıkarıldı. Yargılama sürecindeki olumlu davranışları nedeniyle cezası 14 ay 17 güne indirilerek hükmün açıklanmasını 5 yıl süreyle geri bıraktı.