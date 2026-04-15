Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’nde yeni sergiler açılmaya devam ediyor. Son olarak ressam Nerkiz Akçura, Müze’de “Sandıktan Çıkanlar” adlı sergisini açtı.

Sergide sanatçının kendi eserlerinin yanı sıra atölyesinde yetişen beş sanatçının çalışmaları da yer alıyor. Sergi, 1 Mayıs 2026 Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

‘SANDIKTAN ÇIKANLAR’ BASIN MÜZESİ’NDE

Resim sanatının tanınmış isimlerinden Nerkiz Akçura, aldığı ödüller arasında Tokyo’daki Nittolen Birinciliği’ni de (2017’de “Hayalimdeki İstanbul” ile) bulunuyor.

Sanatçı, eserlerini bu kez İstanbul’daki Basın Müzesi’nde sanatseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyor. “İstanbul’da Zaman” adlı çalışması da ‘Art Turkey Japan 2016’da 128 eser arasından birinciliğe layık görülen ressam, 1 Mayıs’a kadar açık kalacak sergide atölyesinde eğitim alan Arzu Canan Tulumbacı, Handan Bağdatlıoğlu, Hicret Aydoğan, Nejla Özkandemir ve Nimet Mert Ağar’ın çalışmalarına da yer veriyor.

Ziyaret saatleri: Cumartesi ve pazar hariç 10.00-17.30 arası.

Tel: 0212 513 84 58

Adres: Divanyolu Cad. No: 76 Çemberlitaş

