Üsküdar Belediyesi’nde son haftalarda yaşanan gelişmelerin ardından YENİ Parti, yarın Üsküdar İskele Meydanı’nda miting düzenlemeye hazırlanıyor. Genel Başkan Özgür Özel’in de katılacağı buluşmanın saat 19.00’da başlaması planlanıyor.
SÜREÇ DEDETAŞ'IN TUTUKLANMASIYLA BAŞLADI
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın 31 Temmuz’da tutuklanarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediyede başkanvekilliği seçimine gidildi.
5 Ağustos'ta gerçekleştirilen seçimde muhalefetin adayı Sibel Tan Çetinkaya dördüncü turda 22 oy alarak başkanvekili seçilirken, AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oyda kaldı.
Gültekin'in itirazının ardından İstanbul 2. İdare Mahkemesi seçimle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi ve başkanvekilliği seçiminin yenilenmesinin önü açıldı.
DÖRT MECLİS ÜYESİ AKP'YE GEÇTİ
Yenilenecek seçim öncesinde belediye meclisindeki dengeleri değiştiren parti geçişleri yaşandı. CHP'li belediye meclis üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta partilerinden istifa ederek AKP'ye katıldı.
Dört meclis üyesinin parti değiştirmesiyle meclisteki sandalye dağılımı AKP ve MHP lehine değişti.
YENİLENEN SEÇİMDE SONUÇ DEĞİŞTİ
Mahkeme kararının ardından 8 Eylül'de tekrarlanan başkanvekilliği seçiminde AKP-MHP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin dördüncü turda 23 oy aldı. Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oyda kaldı.
Bu sonuçla Üsküdar Belediyesi'nin yönetimi başkanvekilliği seçiminin ardından AKP'ye geçti.
ÖZGÜR ÖZEL ÜSKÜDAR'A GELİYOR
Yaşanan gelişmelerin ardından YENİ Parti, “Karar Milletindir, Üsküdar Milletindir” sloganıyla miting düzenleme kararı aldı.
YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, vatandaşları yarın saat 19.00'da Üsküdar İskele Meydanı'nda gerçekleştirilecek buluşmaya davet etti.
Mitinge Genel Başkan Özgür Özel'in de katılması bekleniyor.