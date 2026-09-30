Polis ekipleri, Sandıklı’da “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” yaptıkları iddiasıyla M.A. ve Y.S.’yi takibe aldı. Şüphelilerin adreslerine gerçekleştirilen operasyonda arama yapıldı.

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Çalışmalar sırasında A4 olarak adlandırılan peçeteye emdirilmiş ve yaklaşık 900 içimlik olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler ayrıca uyuşturucu madde kullanımında kullanılan “pipe” olarak tabir edilen 6 aparat ile 1 tabanca buldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. M.A. ve Y.S., sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.