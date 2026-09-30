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Kaynak: İHA

Polis ekipleri, Sandıklı’da “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” yaptıkları iddiasıyla M.A. ve Y.S.’yi takibe aldı. Şüphelilerin adreslerine gerçekleştirilen operasyonda arama yapıldı.

Çalışmalar sırasında A4 olarak adlandırılan peçeteye emdirilmiş ve yaklaşık 900 içimlik olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler ayrıca uyuşturucu madde kullanımında kullanılan “pipe” olarak tabir edilen 6 aparat ile 1 tabanca buldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. M.A. ve Y.S., sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.