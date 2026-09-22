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Kaynak: İHA

Olay, gece geç saatlerde Sandıklı ilçesine bağlı Menteş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.K.’ye ait besihanede henüz tespit edilemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yapıdan yükselen dumanları fark eden köylülerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI FAKAT ACI BİLANÇO ORTAYA ÇIKTI

Kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve tamamen söndürdü. Ekiplerin yürüttüğü soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemelerde, ahırda bulunan 4 ineğin telef olduğu tespit edildi.

JANDARMA EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Alevlerin etkisiyle besihanede önemli ölçüde maddi hasar meydana gelirken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenebilmesi amacıyla jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.