CHP “mutlak butlan” meselesi ile İstanbul Bilgi Üniversitesi kararı aynı haftaya denk geldiği için kamuoyunda ortak bir duygu yarattı: “Kurumsal güvenlik” ve “hukuki öngörülebilirlik” kaygısı. Biri siyasal alanı, diğeri akademik alanı ilgilendiriyor ama tartışmanın merkezinde aynı soru var: “Türkiye’de kurumların geleceği seçimle mi, idari/yargısal müdahaleyle mi şekilleniyor?”

Bu çerçeve önemli, çünkü bu hafta yaşanan tartışmaların arka planında sadece iki ayrı kurum değil, kurumların karar alma mekanizmalarına duyulan güven var.

İnsanlar kurumlara bakarken artık sadece “ne karar alıyor?” diye değil, “o karar ne kadar kalıcı?” diye de soruyor.

Seçim sonrası meşruiyet

Demokratik sistemlerde seçim, yalnızca bir sonuç üretme mekanizması değildir. Asıl işlevi, o sonucun meşruiyetini tamamlamaktır.

Yani sandık sadece oy saymaz; aynı zamanda bir iradeyi “bitmiş ve geçerli” hale getirir.

CHP’de tartışılan “mutlak butlan” meselesi tam olarak bu noktaya dokunuyor.

Burada tartışılan şey, seçimle ortaya çıkmış bir yönetim iradesinin, sonradan yargı kararıyla “hiç olmamış gibi” sayılıp sayılamayacağıdır.

Bu, demokratik sistem açısından kritik bir sorudur.

Çünkü seçim demokrasilerinde mesele yalnızca oy vermek değildir; o oyun sonuç üretmesi ve bu sonucun kalıcı kabul edilmesidir.

Eğer seçim sonuçları sürekli olarak geriye dönük yargısal değerlendirmelere açık hale gelirse, siyasal rekabetin doğası değişir. Siyaset yalnızca sandıkta değil, sandık sonrasında da yeniden şekillenen bir alan haline gelir.

Bu tartışma ister istemez bir sınır meselesine dönüşüyor:

Siyasi irade nerede başlar?

Yargı denetimi nerede biter?

Seçim sonucu ne zaman “tamamlanmış” sayılır?

Bu sınırlar net olmadığında, sadece bir parti değil, genel siyasi güven duygusu da etkilenir.

Tartışmanın bir diğer boyutu, seçim hukukunun kurumsal sınırlarıyla ilgilidir.

Siyasi partilerin kongre ve kurultay süreçleri YSK denetiminde yürütülürken, sonradan genel mahkemelerin bu süreçleri “mutlak butlan” gibi ağır bir sonuçla ortadan kaldırıp kaldıramayacağı sorusu hukuk tekniğinin ötesine geçmiştir.

Bu noktada mesele artık yalnızca bir dava değil, yetki alanlarının nasıl tanımlandığı meselesidir.

Türkiye bu tür tartışmaları daha önce de yaşadı.

2016’da MHP’de yaşanan olağanüstü kurultay süreci, yargı kararlarıyla kilitlenmiş ve siyasal sonuçları yalnızca parti içi düzeyde kalmamıştı.

O sürecin ardından Meral Akşener ve ekibi yeni bir siyasi yapı kurarak İYİ Parti’yi oluşturdu.

Bu gelişme, merkez sağda kalıcı bir parçalanma etkisi yarattı.

Bugün CHP üzerinden yürüyen tartışmalar bu nedenle yalnızca bir parti içi kriz değil, daha geniş bir siyasi yeniden yapılanma ihtimalini de gündeme getiriyor.

Tehlikeli alan

Demokratik sistemlerde hukuk ile siyaset arasında doğal -kaçınılmaz- bir temas alanı vardır.

Ancak bu temasın sınırı kritik önemdedir.

Hukuk, siyasi rekabetin çerçevesini belirler; siyasi rekabetin yerine geçmez.

Bu çizgi bulanıklaştığında, toplumda şu soru güçlenir:

Siyasal irade sandıkta mı oluşuyor, yoksa sandıktan sonra mı yeniden tanımlanıyor?

CHP tartışması bu nedenle yalnızca bir parti meselesi değil, daha geniş bir kurumsal güven tartışmasının parçasıdır.

Seçim, yargı ve siyasi irade arasındaki sınırların nasıl çizileceği sorusu, yalnızca bugünü değil, siyasal sistemin geleceğini de belirleyecek niteliktedir.