Rize / İlyas Gür / Yeniçağ



İYİ Parti Rize İl Başkan Vekili Mevlut Sancaktutan, kamuoyunda tartışılan “terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sancaktutan, sürecin Türkiye gündeminde önemli bir yer tuttuğunu ancak İYİ Parti olarak bu yaklaşıma mesafeli durduklarını ifade etti.



“Terörsüz Türkiye” başlığıyla kamuoyunun önüne konulan sürecin beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu savunan Sancaktutan, terör örgütlerinin arkasında uluslararası güçlerin bulunduğunu belirtti. Sancaktutan, “Görüyoruz ki terör örgütünün arkasında İsrail ve Amerika dimdik ayakta durmaktadır. Bu örgütlerin Türkiye’yi bölme ve parçalama hedeflerinin yıllardır bilindiği ortadadır” dedi.



Bu şartlar altında sürecin istenilen sonucu vermeyeceğini düşündüklerini ifade eden Sancaktutan, “Sanmıyorum ki bu süreç, arzu ettiğimiz anlamda terörsüz bir noktaya ulaşsın. İstediğimiz tarzda yürüyeceğine inanmıyoruz. Bu nedenle parti olarak bu sürecin hiçbir aşamasında olmadık, olmayı da düşünmedik” diye konuştu.



Buna rağmen terörsüz bir Türkiye hedefinin tüm toplumun ortak arzusu olduğunu vurgulayan Sancaktutan, “Hepimizin, Aziz Türk milletinin ortak isteği terörsüz bir Türkiye’dir. Ancak bu hedefe ulaşmanın yolu, adını değiştirerek yürütülen süreçlerden değil, terörle kararlı ve tavizsiz bir mücadele ortaya koymaktan geçmektedir” ifadelerini kullandı.



Sancaktutan, İYİ Parti’nin terörle mücadelede net bir duruşa sahip olduğunu belirterek, Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünü tehdit eden her türlü yapıya karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.