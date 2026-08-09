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Kaynak: AA

İstanbul Sancaktepe'de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samandıra-Kartal Bağlantı Yolu TEM güzergahında meydana geldi. İbrahim Ç. idaresindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan şeritte seyreden Yusuf D. kontrolündeki araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle İbrahim Ç.'nin kullandığı araç takla atarken, diğer otomobil ise bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada takla atan aracın sürücüsü İbrahim Ç. ile araçtaki yolcu Ayten Ç. ve bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Yusuf D. yaralandı.

Kendi çabalarıyla araçlardan tahliye olan yaralılar, olay yerindeki ilk tıbbi müdahalenin ardından Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza sebebiyle bir süre aksayan ve yoğunluk yaşanan bağlantı yolundaki ulaşım, araçların çekici vasıtasıyla bölgeden götürülmesinin ardından yeniden akıcı hale geldi.