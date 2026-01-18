İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sancaktepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 milyon 760 bin uyuşturucu hap, 314,7 kilogram katkı maddesi, 1 milyon adet doluma hazır boş kapsül ve uyuşturucu hap üretiminde kullanılan makine ele geçirildiğini açıkladı.

Operasyon sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Zehir tacirinden torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. İstanbul Emniyet Müdürü'müzü, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'mızı, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.️ Allah ayağınıza taş değdirmesin." dedi.