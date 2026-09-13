Kaza, Sancaktepe Samandıra'da, TEM Otoyolu Bağlantı Yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Semih D. idaresindeki otomobil ile Seyit İ'nin kullandığı hafif ticari araç çarpıştı. Takla atan araç yola savruldu. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Semih D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
BÖLGEDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Bağlantı Yolu'nun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.