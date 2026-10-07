Sancaktepe Belediyesi, ilçedeki sağlık yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Eyüp Sultan Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Abdullah Bayram Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle resmi olarak hizmete açıldı. Toplam 390 metrekare inşaat alanı üzerine iki katlı olarak inşa edilen tesis, modern donanımı ve erişilebilir yapısıyla dikkat çekiyor.

Yeni aile sağlığı merkezi, donanımlı muayene odaları, güçlü fiziki altyapısı ve engelsiz erişilebilir tasarımıyla öne çıkıyor. Merkezde muayene odalarının yanı sıra bekleme alanları, engelli vatandaşların rahatça kullanabileceği rampalar ve geniş koridorlar bulunuyor. Tesis, mahalle sakinlerinin temel sağlık hizmetlerine daha kolay ve hızlı ulaşmasını sağlamak amacıyla planlandı. Özellikle yaşlılar, engelliler ve çocuklu aileler için konforlu bir ortam sunacak şekilde düzenlenen merkez, günlük poliklinik hizmetlerinin yanı sıra koruyucu sağlık uygulamalarına da ev sahipliği yapacak.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, açılış töreninde yaptığı konuşmada göreve geldikleri günden bu yana geçen süreci değerlendirdi. Yatırımların mahalle toplantılarında halkın talepleri doğrultusunda şekillendiğini vurgulayan Başkan Yeğin, görev sürelerinin yarısını gururla geride bıraktıklarını belirtti.

Başkan Yeğin şunları söyledi:



Görevimizin ilk dönemini onurla, gururla ve mücadeleyle tamamladık. Hiçbir zorluk, hiçbir sıkıntı bizim Sancaktepe’ye ve Sancaktepelilere hizmet etme arzumuzdan ve kararlılığımızdan bir şey eksiltmedi. Biz bu mahallede ne yapacağımıza mahalle toplantısı yapıp komşularımıza soruyoruz. İlk mahalle toplantımızı 2024’te Eyüp Sultan Mahallesi’nde yaptığımızda komşularımız adeta feryat ederek aile sağlığı merkezi istiyorlardı. Komşularımızın neye ihtiyacı varsa doğru belirleyip hizmeti adil bir şekilde dağıtma anlayışıyla hareket ettik. Eyüp Sultan Mahallemize bir değil, iki tane aile sağlığı merkezi kazandırdık.

Başkan Yeğin, konuşmasının devamında merkeze maddi katkı sağlayanlara da teşekkürlerini iletti. Ayrıca gece gündüz demeden çalışan fedakâr sağlık emekçilerimize, doktorlarımıza ve hemşirelerimize de teşekkür ediyorum dedi.

Açılışı yapılan Abdullah Bayram Aile Sağlığı Merkezi, ilçede hayata geçirilen sağlık projelerinin son örneği oldu. Sancaktepe Belediyesi, son dönemde farklı mahallelerde benzer tesisler kazandırarak vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini artırmayı hedefliyor. Yeni merkezin faaliyete geçmesiyle birlikte Eyüp Sultan Mahallesi ve çevresindeki vatandaşlar, daha kısa mesafede ve modern koşullarda hizmet alabilecek. Belediye yetkilileri, merkezde görev yapacak sağlık personelinin de kısa süre içinde tam kadro olarak göreve başlayacağını belirtti.