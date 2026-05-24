Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde arızalanan bir otomobil, sanayiye çekildikten kısa süre sonra yanmaya başladı.

Olay, Orta Sanayi Emekliler Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 35 AV 4581 plakalı otomobil seyir halindeyken arıza yaparak duman çıkarmaya başladı.

Sürücü tarafından sanayi bölgesine götürülerek park edilen araç, kısa süre sonra motor kısmından alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürülen otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.