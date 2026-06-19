Sanayinin yolunu unutturuyorlar: Yolda kalmak istemeyenler bu otomobillere baksın

Nissan VQ35HR

İlk kez 2006 yılında otomobil tutkunlarının beğenisine sunulan 3.5 litrelik V6 motor VQ35HR; Nissan 350Z, Infiniti G35 ve bazı Skyline modellerinde kendine yer buldu. Nissan’ın hem yüksek devir çevirebilen hem de uzun ömürlü bir yapı sunma amacıyla tasarladığı bu motor, düzenli bakımları yapıldığında 400 bin kilometre sınırını rahatlıkla aşabilmektedir. Ayrıca bu ünite, Ward's Auto tarafından pek çok kez "Dünyanın En İyi Motorları" listesine seçilme başarısı göstermiştir.