Sanayinin yolunu unutturuyorlar: Bu motorlara sahip otomobiller adeta canavar

Otomobil satın alma aşamasında pek çok sürücü için motorun sorunsuzluğu ve dayanıklılığı, performans değerlerinin bile önüne geçebiliyor. Özellikle ikinci el araç piyasasında, servis geçmişi temiz ve sağlam bir motor seçimi, uzun yıllar masrafsız kullanım anlamına geliyor. Renault da geçmişten bugüne farklı segmentlerdeki araçlarında yer verdiği motor bloklarıyla bu alanda güçlü bir imaja sahip.
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İkinci el otomobil alırken motor ömrü ve dayanıklılık büyük önem taşıyor. İşte düzenli bakımla yüz binlerce kilometre sorunsuz hizmet verebilen, ikinci el piyasasında güven veren en sağlam ve uzun ömürlü Renault motor seçenekleri.Kaynak: Haber Merkezi
Şüphesiz hiçbir motor tamamen kusursuz değildir; ancak bazı üniteler, periyodik bakımları aksatılmadığı müddetçe ciddi arızalar çıkarmadan yüz binlerce kilometre yol kat edebiliyor. İşte ikinci elde dayanıklılığıyla öne çıkan o Renault motorları:
1.5 dCi (K9K)
Renault denilince akla gelen ilk seçeneklerden biri olan 1.5 dCi, yakıt cimriliği ve uzun ömürlü yapısıyla biliniyor. Clio, Megane, Symbol, Captur ve Duster gibi geniş bir model yelpazesinde kullanılan bu motor, özellikle 2012 yılı sonrasındaki düzenli bakılmış versiyonlarında 300 bin kilometrenin üzerini rahatlıkla görebiliyor. Enjektör, turbo ve yağ değişim periyotlarına dikkat edildiğinde kullanıcı dostu bir performans sunuyor.
1.6 16V (K4M)
Markanın en sağlam atmosferik benzinli motorlarından biri olan 1.6 16V, Megane ve Fluence modelleriyle özdeşleşmiş durumda. Turbo beslemesi barındırmadığı için mekanik olarak daha sade bir yapıya sahip olan ünite, bu sayede arıza riskini minimuma indiriyor. Motorun LPG dönüşümüne tam uyumlu yapısı da Türkiye pazarında tercih edilmesindeki en büyük etkenlerden biri.
2.0 16V (F4R)
Geçmiş dönemde Laguna, Megane ve bazı yüksek performanslı Renault modellerinde görev yapan 2.0 litrelik F4R, markanın en dirençli benzinli motorları arasında yer alıyor. Güçlü iç bileşenleri sayesinde yüksek kilometrelerde dahi kondisyonunu kaybetmeyen motor, geçmişi kurcalanmamış ve bakımlı araçlarda uzun bir kullanım ömrü vaat ediyor.
1.9 dCi (F9Q)
2000'li yılların ilk döneminde büyük popülarite yakalayan 1.9 dCi, sağlamlığı tescillenmiş eski nesil dizel ünitelerden biri. Laguna, Megane ve Scenic gibi modellerde kullanılan bu motor, zamanında yapılan müdahalelerle yüksek kilometreleri kolayca devirebiliyor. Yaşından ötürü bu motora sahip bir araç alınırken turbo ve enjektör kontrollerine dikkat edilmesi öneriliyor.
2.0 dCi (M9R)
Renault-Nissan ortaklığının en başarılı dizel mühendislik ürünlerinden biri olan 2.0 dCi, özellikle yüksek torku, dayanıklılığı ve uzun yol performansıyla biliniyor. Laguna, Koleos ve bazı Nissan modellerinde de kendine yer bulan bu ünite, sağlam gövde yapısıyla sanayide ve servislerde övgü toplayan seçeneklerin başında geliyor.
Bir motorun yapısal olarak dayanıklı olması, bakımlarının ihmal edilebileceği anlamına gelmez. En sorunsuz motorlar dahi yanlış motor yağı seçimi, geciken periyodik bakımlar veya kalitesiz yakıt kullanımı sebebiyle büyük masraflar açabilir. Bu doğrultuda ikinci el araç tercih ederken yalnızca motorun kronik sağlamlığına değil; aracın servis kayıtlarına, geçmiş kullanım şartlarına ve bakım düzenine dikkat etmek büyük önem taşıyor. Sunulan bakım geçmişi, aynı motora sahip iki araç arasında uzun ömürlülük açısından ciddi farklar yaratacaktır.
(Webtekno)