Sanayinin yolunu unutturuyorlar: Bu motorlara sahip otomobiller adeta canavar

1.6 16V (K4M)

Markanın en sağlam atmosferik benzinli motorlarından biri olan 1.6 16V, Megane ve Fluence modelleriyle özdeşleşmiş durumda. Turbo beslemesi barındırmadığı için mekanik olarak daha sade bir yapıya sahip olan ünite, bu sayede arıza riskini minimuma indiriyor. Motorun LPG dönüşümüne tam uyumlu yapısı da Türkiye pazarında tercih edilmesindeki en büyük etkenlerden biri.