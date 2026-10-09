Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Sanayinin yolunu unutturuyorlar: 1 milyon liraya en sorunsuz araçlar

Sanayinin yolunu unutturuyorlar: 1 milyon liraya en sorunsuz araçlar

1 milyon TL bütçeyle otomatik vites ikinci el araç arayanlar için en az sorun çıkaran modeller derlendi. Şanzıman ve motor yapısıyla öne çıkan modeller arasında pek çok marka ve modelden seçenek bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Sanayinin yolunu unutturuyorlar: 1 milyon liraya en sorunsuz araçlar - Resim: 1

1 milyon TL bütçeyle ikinci el otomatik vites otomobil arayanlar için piyasadaki en az sorun çıkaran, şanzıman ve motor yapısıyla öne çıkan modeller listelendi.

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Sanayinin yolunu unutturuyorlar: 1 milyon liraya en sorunsuz araçlar - Resim: 2

İkinci el otomobil pazarında 1 milyon TL önemli bir eşik olarak öne çıkıyor.

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Sanayinin yolunu unutturuyorlar: 1 milyon liraya en sorunsuz araçlar - Resim: 3

Bu bütçeyle birçok alternatif bulunsa da, hem otomatik vitesli hem de sorunsuz bir araç bulmak her zaman kolay değil.

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Sanayinin yolunu unutturuyorlar: 1 milyon liraya en sorunsuz araçlar - Resim: 4

Otomatik şanzıman tarafında en az sorun yaratan modeller belirli kriterler göz önünde bulundurularak Webtekno tarafından derlendi.

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Sanayinin yolunu unutturuyorlar: 1 milyon liraya en sorunsuz araçlar - Resim: 5

Honda Jazz 1.4: Kompakt dış yapısına rağmen sunduğu geniş iç hacim ve sorunsuzluk avantajıyla dikkat çekiyor.

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Sanayinin yolunu unutturuyorlar: 1 milyon liraya en sorunsuz araçlar - Resim: 6

Atmosferik yapılı 1.4 i-VTEC motoru oldukça basittir; ancak LPG'li versiyonlarda subap ayarının ihmal edilmemesi gerekiyor.

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Sanayinin yolunu unutturuyorlar: 1 milyon liraya en sorunsuz araçlar - Resim: 7

Hyundai i20 1.4 CVVT: Dört silindirli ve atmosferik 1.4 CVVT motoru güven veren seçenekler arasındadır.

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Sanayinin yolunu unutturuyorlar: 1 milyon liraya en sorunsuz araçlar - Resim: 8

Sahip olduğu 4 ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman, karmaşık sistemlere göre çok daha sade bir yapı sunar.

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Sanayinin yolunu unutturuyorlar: 1 milyon liraya en sorunsuz araçlar - Resim: 9

Toyota Yaris 1.3: Listede mekanik güvenilirliğiyle öne çıkan 1.3 VVT-i motor, zincirli yapısıyla uzun ömürlü bir kullanım vadeder.

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Sanayinin yolunu unutturuyorlar: 1 milyon liraya en sorunsuz araçlar - Resim: 10

Alım aşamasında MMT robotize şanzımanın klasik otomatiklerden farklı olduğu bilinmeli ve kavrama durumu mutlaka incelenmelidir.

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Sanayinin yolunu unutturuyorlar: 1 milyon liraya en sorunsuz araçlar - Resim: 11

Mitsubishi Colt 1.3: Türkiye pazarında çok yaygın olmasa da dayanıklı ve ekonomik MIVEC motoruyla dikkat çeken gizli alternatiflerdendir.

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Sanayinin yolunu unutturuyorlar: 1 milyon liraya en sorunsuz araçlar - Resim: 12

Allshift otomatikleştirilmiş şanzımandaki aktüatör ve kavrama yıpranmaları kalkışlarda titreme veya gecikme yaratabilir.

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Sanayinin yolunu unutturuyorlar: 1 milyon liraya en sorunsuz araçlar - Resim: 13

Renault Clio 4: Yaygın servis ağı ve yüksek parça bulunabilirliği ile popülerdir.

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Sanayinin yolunu unutturuyorlar: 1 milyon liraya en sorunsuz araçlar - Resim: 14

Atmosferik motorlu temiz seçenekler avantajlıyken; 1.2 TCe motorlarda yağ tüketimi ve EDC çift kavramalı şanzımanda mekatronik problemleri görülebildiği için ince eleyip sık dokumak gerekir.

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Sanayinin yolunu unutturuyorlar: 1 milyon liraya en sorunsuz araçlar - Resim: 15

Hyundai Getz 1.4: Gösterişten uzak ve sade yapısıyla ikinci elde talep görmeye devam ediyor.

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Sanayinin yolunu unutturuyorlar: 1 milyon liraya en sorunsuz araçlar - Resim: 16

4 ileri otomatik şanzımanı temel olarak sağlamdır, ancak düzenli yağ bakımı görmemiş araçlarda geçişlerde gecikmeler yaşanabilir.

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Sanayinin yolunu unutturuyorlar: 1 milyon liraya en sorunsuz araçlar - Resim: 17

Opel Corsa 1.4: 1.4 Twinport motorun basit atmosferik yapısı ve yaygınlığı önemli bir avantajdır.

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Sanayinin yolunu unutturuyorlar: 1 milyon liraya en sorunsuz araçlar - Resim: 18

Tam otomatik şanzımanı dayanıklıdır; fakat 1.2 motorlarda yer alan ve ilerleyen kilometrede masraf çıkarabilen Easytronic şanzımanla kesinlikle karıştırılmamalıdır.

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Sanayinin yolunu unutturuyorlar: 1 milyon liraya en sorunsuz araçlar - Resim: 19

Araç seçiminde model kadar otomobilin geçmişi, bakım durumu ve otomatik şanzımanın mevcut sağlığı kritik bir rol oynar.

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Sanayinin yolunu unutturuyorlar: 1 milyon liraya en sorunsuz araçlar - Resim: 20

Beğendiğiniz bir aracı satın almadan önce detaylı bir ekspertiz kontrolünden geçirmeniz büyük önem taşır.

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