1 milyon TL bütçeyle ikinci el otomatik vites otomobil arayanlar için piyasadaki en az sorun çıkaran, şanzıman ve motor yapısıyla öne çıkan modeller listelendi.
Sanayinin yolunu unutturuyorlar: 1 milyon liraya en sorunsuz araçlar
1 milyon TL bütçeyle otomatik vites ikinci el araç arayanlar için en az sorun çıkaran modeller derlendi. Şanzıman ve motor yapısıyla öne çıkan modeller arasında pek çok marka ve modelden seçenek bulunuyor.Kaynak: Haber Merkezi
İkinci el otomobil pazarında 1 milyon TL önemli bir eşik olarak öne çıkıyor.
Bu bütçeyle birçok alternatif bulunsa da, hem otomatik vitesli hem de sorunsuz bir araç bulmak her zaman kolay değil.
Otomatik şanzıman tarafında en az sorun yaratan modeller belirli kriterler göz önünde bulundurularak Webtekno tarafından derlendi.
Honda Jazz 1.4: Kompakt dış yapısına rağmen sunduğu geniş iç hacim ve sorunsuzluk avantajıyla dikkat çekiyor.
Atmosferik yapılı 1.4 i-VTEC motoru oldukça basittir; ancak LPG'li versiyonlarda subap ayarının ihmal edilmemesi gerekiyor.
Hyundai i20 1.4 CVVT: Dört silindirli ve atmosferik 1.4 CVVT motoru güven veren seçenekler arasındadır.
Sahip olduğu 4 ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman, karmaşık sistemlere göre çok daha sade bir yapı sunar.
Toyota Yaris 1.3: Listede mekanik güvenilirliğiyle öne çıkan 1.3 VVT-i motor, zincirli yapısıyla uzun ömürlü bir kullanım vadeder.
Alım aşamasında MMT robotize şanzımanın klasik otomatiklerden farklı olduğu bilinmeli ve kavrama durumu mutlaka incelenmelidir.
Mitsubishi Colt 1.3: Türkiye pazarında çok yaygın olmasa da dayanıklı ve ekonomik MIVEC motoruyla dikkat çeken gizli alternatiflerdendir.
Allshift otomatikleştirilmiş şanzımandaki aktüatör ve kavrama yıpranmaları kalkışlarda titreme veya gecikme yaratabilir.
Renault Clio 4: Yaygın servis ağı ve yüksek parça bulunabilirliği ile popülerdir.
Atmosferik motorlu temiz seçenekler avantajlıyken; 1.2 TCe motorlarda yağ tüketimi ve EDC çift kavramalı şanzımanda mekatronik problemleri görülebildiği için ince eleyip sık dokumak gerekir.
Hyundai Getz 1.4: Gösterişten uzak ve sade yapısıyla ikinci elde talep görmeye devam ediyor.
4 ileri otomatik şanzımanı temel olarak sağlamdır, ancak düzenli yağ bakımı görmemiş araçlarda geçişlerde gecikmeler yaşanabilir.
Opel Corsa 1.4: 1.4 Twinport motorun basit atmosferik yapısı ve yaygınlığı önemli bir avantajdır.
Tam otomatik şanzımanı dayanıklıdır; fakat 1.2 motorlarda yer alan ve ilerleyen kilometrede masraf çıkarabilen Easytronic şanzımanla kesinlikle karıştırılmamalıdır.
Araç seçiminde model kadar otomobilin geçmişi, bakım durumu ve otomatik şanzımanın mevcut sağlığı kritik bir rol oynar.
Beğendiğiniz bir aracı satın almadan önce detaylı bir ekspertiz kontrolünden geçirmeniz büyük önem taşır.