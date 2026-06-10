Sanayinin yolunu unutturan arabalar belli oldu: İşte ömrü en uzun ve en kısa otomobiller

Listenin en son basamaklarında ise yüzde 0,0'lık oranlar ve "0x" hayatta kalma katsayılarıyla Jaguar, MINI ve Maserati yer aldı. Bu sonuçlar, yüksek teknoloji ve performans odaklı lüks araçların, uzun vadeli dayanıklılık konusunda her zaman en güvenli liman olmadığını bir kez daha kanıtladı.