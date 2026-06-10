Otomobil piyasasında dayanıklılık ve uzun ömürlülük dengeleri tamamen değişiyor. iSeeCars tarafından yapılan ve araçların 250.000 mil (yaklaşık 400.000 kilometre) ve üzeri mesafelere ulaşma oranlarını inceleyen kapsamlı araştırma, otomotiv dünyasındaki ezberleri altüst etti.
Sanayinin yolunu unutturan arabalar belli oldu: İşte ömrü en uzun ve en kısa otomobiller
iSeeCars’ın dev araştırması, en uzun ömürlü otomobil markalarını gözler önüne serdi. Japon üreticiler dayanıklılık testinde rakiplerine tarihi fark atarken, lüks segmentteki birçok Avrupa ve Alman devi listenin son sıralarında kalarak ezber bozdu. İşte o çarpıcı liste!
Sektör ortalamasının yüzde 4,8 olarak belirlendiği listede, Japon üreticiler zirveyi adeta kapatırken, birçok lüks ve popüler marka listenin tabanına demir attı. Raporun en dikkat çekici sonucu, Toyota’nın elde ettiği ezici üstünlük oldu.
Toyota, yüzde 17,8’lik oranla bir aracın 250 bin mili devirme şansında sektör ortalamasının tam 3,7 katı üzerine çıkarak listenin 1 numarası oldu. Onu, Toyota'nın lüks segmenti Lexus yüzde 12,8 ile takip ederken, Honda yüzde 10,8 ve Acura yüzde 7,2 ile ilk dört sırayı tamamen Japon mühendisliğine teslim etti.
Amerikan üreticilerinden GMC ve Tesla ise yüzde 4,6’lık oranla sektör ortalamasına en yakın performansı gösteren markalar olarak öne çıktı.
Araştırmanın en çarpıcı ve tartışma yaratacak kısmı ise listenin son sıraları oldu. Türkiye'de ve dünyada büyük popülariteye sahip olan birçok lüks marka, uzun ömürlülük testinde beklentilerin çok altında kaldı.
Mercedes-Benz yüzde 1,7 ile 18. sırada yer bulabilirken; Porsche (yüzde 0,5), BMW (yüzde 0,4), Volkswagen (yüzde 0,4) ve Audi (yüzde 0,3) gibi Alman devleri listenin son çeyreğine adeta hapsoldu.
Listenin en son basamaklarında ise yüzde 0,0'lık oranlar ve "0x" hayatta kalma katsayılarıyla Jaguar, MINI ve Maserati yer aldı. Bu sonuçlar, yüksek teknoloji ve performans odaklı lüks araçların, uzun vadeli dayanıklılık konusunda her zaman en güvenli liman olmadığını bir kez daha kanıtladı.