Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2025 yılı Ekim-Aralık dönemine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı. Verilere göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artış gösterdi.

Endeks, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 0,9 yükseldi.

SAAT BAŞINA ÜRETİMDE YILLIK ARTIŞ

Sanayide çalışılan saat başına üretim endeksi ise çeyreklik bazda geriledi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre endeks, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 düşerken yıllık bazda yüzde 3,1 artış kaydetti.

Ana sanayi grupları incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 6,7 ile sermaye malları sektöründe gerçekleşti.

Çeyreklik değişimde ise en yüksek artış yüzde 1,9 ile ara malları sektöründe görüldü.