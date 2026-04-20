Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin toplam sanayi üretici fiyat endeksi göstergelerini yayımladı. Geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 2,81, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,33, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,56 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 27,29 arttı.

Sanayinin alt sektörlerinin yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 35,74, imalatta yüzde 31,31, elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi ve dağıtımında yüzde 14,32, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinde yüzde 38,25 artış görüldü.

ENERJİ VE TÜKETİM MALLARINDA YÜKSELİŞ

Ana sanayi grupları dikkate alındığında, yıllık bazda en belirgin artış %36,93 ile enerji grubunda gerçekleşti. Bunu %33,91 ile dayanıksız tüketim malları ve %33,54 ile dayanıklı tüketim malları takip etti. Sermaye mallarındaki artış ise %27,56 olarak kayıtlara geçti.

AYLIK BAZDA SÜRPRİZ: ELEKTRİK VE GAZDA DÜŞÜŞ

Mart ayı özelinde yapılan incelemede dikkat çeken bir veri ise enerji üretim ve dağıtım tarafında yaşandı. Sanayinin genelinde fiyatlar artarken; elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı kaleminde aylık bazda %7,51 oranında düşüş kaydedildi.

Buna karşın aylık bazda en yüksek artış gösteren alt sektör %3,52 ile imalat sanayii oldu. Ana sanayi grupları bazında bakıldığında ise aylık bazda enerjide %12,86'lık bir artış yaşanması maliyet baskısının devam ettiğini gösterdi.